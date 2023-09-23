〈能源盤後〉俄羅斯暫停汽油柴油出口 原油恐將叩關100美元

原油期貨價格周五 (22 日) 收高，本周小幅上漲。此前一日，俄羅斯決定暫時禁止柴油和汽油出口，推高了歐洲油價。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格小幅上漲 40 美分或 0.5%，收每桶 90.03 美元，令本周微漲 0.01%。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 3 美分，幾乎持平在每桶 93.27 美元，本周下跌 0.7%。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 5 美分或 2.2%，收每加侖 2.5618 美元，本周跌幅 5.4%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 6 美分或 1.8%，收每加侖 3.3062 美元，本周跌幅 2.3%。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 2 美分或 1%，收每百萬 Btu 2.6370 美元，本周跌幅 0.3%。

市場驅動力

美國能源價格周五下午小幅走高。俄羅斯周四宣布，除卻一小部分密切盟國，暫時禁止汽油和柴油出口至其他國家，以確保供應，尤其是用於加工年度小麥收成。

俄羅斯是全球最大海運柴油出口國之一，在宣布該出口禁令前，本月初已因出貨量下降，導致歐洲柴油價格上漲。

凱投宏觀 (Capital Economics) 大宗商品經濟學家 Edward Gardner 周五報告推斷，該禁令將至少持續一個月左右，直到收穫完成。接著俄羅斯預計將利用高裂解價差來平倉。(裂解價差是原油價格和煉油產品之間的價差)

但 Gardner 認為，該禁令實施後將支撐原油價格，因為高裂解價差將激勵非俄羅斯煉油廠增加原油吞吐量。

俄羅斯該出口禁令是繼 7 月中旬以來一系列減產和供應限制措施中的最新舉措，這些舉措已協助支撐油價上漲。

油價上漲致使美國 8 月消費者物價上漲，而隨著通膨預期上升，準會抑制通膨的任務也變得更複雜，恐為全球股市帶來問題。

許多分析師預計，WTI 原油和 Brent 原油將升至或超過每桶 100 美元，這是自去年以來石油市場未見的高價水準。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「Brent 原油價格已經突破每桶 95 美元的水準，倘若 OPEC+ 繼續抑制供應，Brent 原油價格可能會攀升至 100 美元。 」