信邦攜手SAP 加速集團全球人才數位轉型

連接線大廠信邦 (3023-TW) 宣布，與 SAP 台灣合作，導入 SAP SuccessFactors 人資雲，打造全球統一的人力資源管理雲端平台，助力集團海外布局，全面優化其在各地市場的人才招聘、培育、員工發展、留任等流程，強化整體公司人才管理數位轉型。

信邦表示，近年集團事業版圖持續擴大，隨著海外員工不斷增加，為提升總部管理效率，改變多地多套系統模式，並減少資訊人員手動跨系統彙整資料的時間，因此導入 SAP SuccessFactors 人資雲。

依信邦規劃，接下來將陸續在台灣、中國、美國、匈牙利、墨西哥等據點導入 SAP SuccessFactors 人資雲，透過單一雲端平台，整合全球據點人事數據，優化員工招聘、培訓、獎酬、關懷調查等流程，提高人資日常作業效率，更強健總部跨國人才管理。

信邦表示，未來全球人才統一管理，使用一致的職位標準、績效評鑑制度、學習發展藍圖等人資數據標籤後，總部更能清晰掌握全球人才現況，精準規劃未來人才供需戰略，支持公司業務發展。

信邦舉例，之後在規畫海外開展新廠時，若想在內部尋求有意願外派、人資部門可快速透過 SAP SuccessFactors 人資雲，從全球員工數據庫中，找到合適的外派人才，另一方面，也可借助系統內建的各國本地化方案，打造快速且符合當地法規的入職流程，以加速延攬優秀的海外人才。