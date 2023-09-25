電子功能材料商汎瑋9/28登興櫃 啖AI筆電商機看好明年需求爆發

電子功能性材料商汎瑋材料 (6967-TW) 預計 9 月 28 日登錄興櫃，規劃明年 4 月送件申請上櫃。汎瑋表示，明年隨著 AI 應用推進，相關筆電產品推陳出新，看好電子功能材料需求將爆發，也正為此積極備料。

汎瑋指出，第二季後因客戶庫存去化順利，營運較第一季改善，隨著旺季到來，加上 AI 應用推進，預期明年第三、四季相關筆電將陸續發表，會是電子功能材料應用的爆發時間點，公司也特別為此積極備料；汎瑋去年電子功能材料營收占比約 7 成，目標明年進一步提升至 75-80%。

汎瑋目前穿戴式裝置產品營收占比為 6%，公司表示，客戶端持續有相關開發案在進行，AR/VR 高階穿戴式裝置產品相關應用軟體服務持續增加，看好未來穿戴式裝置及電動車等領域成長動能。

汎瑋目前主要生產基地在昆山，2021 年也在重慶設立新廠，以就近服務筆電客戶，重慶新廠量產後，汎瑋迅速拿到筆電相關新訂單，使筆電營收比重由 2021 年的 19%、成長至今年上半年的 30%。

為搶占越南電子產業市場商機，汎瑋今年也啟動越南北寧建廠，預計明年第二季逐步導入量產，2025 年放量生產；也將瞄準泰國市場，規劃前往設廠。

汎瑋材料成立於 1992 年 3 月，為功能性材料的研發與製造商，目前實收資本額為 2.26 億元，主要業務為電子功能性材料，主要應用材料包括單面膠帶、雙面膠帶、絕緣膠帶、PET 絕緣材料、高功能的發泡體及防震材料、PU、EVA 泡棉等。

汎瑋客戶包括多家國際電子代工廠及品牌業者，如鴻海、仁寶、和碩、緯創、Garmin、特斯拉，也間接供應蘋果與 Meta。

汎瑋產品應用範圍廣泛，涵蓋手機、平板電腦、筆記型電腦、穿戴式裝置、電動車、醫療、生活家電。從營收占比來看，汎瑋上半年筆記型電腦占 30%、智慧型手機 12.6%、平板電腦 6.2%、穿戴式電子產品 6%、電動車 3.5% 及其他 (醫療、家電、一般工業、半導體及自行車等)11.6%，經銷業務 30.1%。

汎瑋上半年營收為 6.49 億元，稅後純益 5339 萬元，每股純益 2.37 元。

