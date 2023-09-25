中國恒大境外債重組受阻 股價暴跌23%

中國恒大 (03333-HK) 周日（24 日）再傳利空，該公司公告顯示，主要附屬公司恒大地產被立案調查，中國恒大已無法推動滿足境外債重組所需要的「借新還舊」方案，引發該公司股價周一盤中重摔逾 23%。

中國恒大股價周一盤中大幅走低，暴跌 23.64%，在港股上市的恒大系公司——恒大汽車 (00708-HK) 、恒大物業 (06666-HK) 的股價也分別重挫 20%、12.82%。

中國恒大發布的公告指出，恒大地產被立案調查，中國恒大目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

中國恒大提及的新票據，是該公司償債「組合拳」的一環，也是中國恒大與境外債券人小組的重組方案主要條款。

根據中國恒大在今年 3 月發布的公告，中國恒大將透過發行新債券，置換原債券，新債券年限四到 12 年、年息 2% 至 7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的 0.5%。

恒大地產在 8 月 16 日發布的公告顯示，收到中國證券監督管理委員會下發的《立案告知書》，原因是該公司涉嫌訊息揭露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民人民共和國行政處罰法》等法律法規，證監會決定立案調查。

恒大地產 1997 年在廣州成立，在廣州、北京、上海、天津、重慶、深圳、合肥、濟南、瀋陽等 139 座主要城市擁有大型建案。