戴琪：當前全球貿易環境不公平 贊成歐盟調查中國電動汽車補貼

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周五 (22 日) 表示，她對歐盟調查中國電動汽車補貼的決定非常同情，並稱，美國 20 年前在太陽能電池板行業也經歷過類似的競爭。

戴琪周五在柏林舉行的大西洋理事會論壇上透過視頻與會，並表示，當前的全球貿易並不是在公平競爭環境下進行的，以市場為基礎的民主經濟體需要採取措施，來捍衛自身的利益，並捍衛實現公平和自由貿易的空間。

歐盟執委會上周宣布，啟動對中國電動車反補貼的調查，這可能需要長達九個月的時間，並可能導致歐盟對中國電動汽車進口徵收新的關稅，一些非歐洲汽車製造商如特斯拉 (TSLA-US)，由於在中國生產汽車銷向歐洲，也可能被捲入。

這項調查以及華盛頓為對抗中國而採取的各項措施，是已開發經濟體近期整體行動的代表，其目的在於讓更多生產來自國內，特別是半導體、製藥和重工業等關鍵行業。

戴琪還表示，其所在機構努力在年底前，完成對逾 3000 億美元中國輸美商品所征關稅的評估。這些關稅來自前總統川普政府時，於 2018 年做出的決定，拜登在上任後予以保留。

戴琪指出，美國政府正在進行一個很強勁的跨部門審核流程，並向公眾徵求意見，並且在仔細瀏覽。她強調，對 301 關稅的審核，不僅是看這些關稅是否必要，也涉及它們對保護美國工人以及經濟利益是否有效。

她表示，拜登政府對美中關係的管理採取極為嚴肅認真的態度，尤其是如何平衡美中經貿關係，並且鑑於這個關係的重要性和複雜性，一切需要慎重對待。