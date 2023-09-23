鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.47億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達7.77%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格26,566.32美元，24小時漲跌幅-0.20%；以太幣(ETH)現報價格1,594.41美元，24小時漲跌幅+0.16%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達4.47億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.02億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達1.88億美元。

24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅7.77%；ImmutableX(IMX)24小時漲幅6.49%；Astar(ASTR)24小時漲幅3.76%。

24小時跌幅：Loom Network(LOOM)24小時跌幅59.7%；Flamingo(FLM)24小時跌幅54.1%；Frontier(FRONT)24小時跌幅53.5%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅28.3%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅16.4%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅16%。

近一週跌幅：Loom Network(LOOM)近一週跌幅133%；Frontier(FRONT)近一週跌幅88.9%；Flamingo(FLM)近一週跌幅58.4%。

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