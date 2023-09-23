〈熱門股〉台灣虎航創新板上市跌幅逾25% 寫7個月新低價

台灣虎航 (6757-TW) 自 8 月 15 日以每股 42.6 元自興櫃轉創新板上市後，股價頻頻走弱，本周續跌逾 8%，最低來到 31.25 元，創 2 月中旬以來新低價位，也逼近 3 字頭的支撐關卡。

法人指出，虎航自創新板上市至今，跌幅超過 25%，除了興櫃股東賣股，主要是提前反應機票價格將從過往的歷史高點逐漸回落，再加上近來國際航空燃油成本飆高，恐侵蝕獲利動能。

台灣虎航董事長陳漢銘日前曾直指，雖預料農曆年前需求成長無虞，但隨著旅客航班選擇將更多，票價恐不會再像現在一樣好，趨於恢復常態。

法人也認為，隨著全球各航空公司持續增班，機票價格再繼續衝高的可能性應不大。

台灣虎航近日開始進行 9 周年慶的機票促銷活動，同時，開賣桃園 - 秋田新航線，深化日本二三線航點的布局。

台灣虎航於日本東北地區已開航仙台、花卷和新潟航線，預計 12 月 10 日再開桃園 - 秋田航線，提供旅客遊玩東北地區更多元的路線搭配選擇。

桃園 - 秋田航線開航初期，每周營運 2 班，去程航班編號 IT256，每周四上午 08:30 及周日上午 09:00 自桃園機場起飛；回程航班編號 IT257，每周四下午 14:10 及周日下午 14:40 自秋田機場起飛。