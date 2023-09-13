WTO示警 多邊貿易體系受質疑

世界貿易組織（WTO）周二（12 日）發布《2023 年世界貿易報告》，指出多邊貿易體系願景正受到質疑，且新冠肺炎疫情、烏克蘭戰爭等危機強化了這類觀點，即全球化導致經濟面臨過高風險。

據倫敦《金融時報》報導，WTO 表示，各國把供應鏈轉移至盟國，而不是最有效率的出口國，地緣政治緊張局勢正在改變貿易活動。

WTO 提出三個主要發現：首先，質疑全球貿易的敘述越來越多地表現為貿易緊張局勢；其次，這些緊張局勢開始影響貿易活動；第三，國際貿易在許多方面仍在蓬勃發展，「去全球化」（deglobalisation）的說法被誇大了。

WTO 表示，替代碎片化的更好選擇是「再全球化」（re-globalisation），將貿易一體化擴大到更多的人、經濟體。

WTO 認為，「再全球化」能更有效地促進一個更安全的世界，因為貿易能夠透過風險分散促進經濟安全，並減少衝突，特別是在商定規則的多邊體系內。

WTO 還分析了貿易在減少貧困和不平等方面的作用，強調多邊貿易體系帶來的包容性增長潛力，並指出，貿易是具有包容性的強大推動力，可促進經濟體之間的收入趨同，並為減貧做出重大貢獻，為受到勞動力市場衝擊的人們提供了重要機會，支持非正規工人、婦女和微型、小型和中型企業。

WTO 也探討了貿易與環境可持續性的相互作用，強調更加協調的貿易和環境治理帶來的環境效益。貿易會促進成長、企業和國家之間的生產重新分配以及生產技術變革。因此，雖然貿易因生產和運輸而產生排放，但它可以透過增加環境商品和服務的可用性來減輕負面環境影響。

其次，分散的環境可持續性方法效率低下，因為全球問題需要全球解決方案，包括有凝聚力的環境政策，以加強氣候行動，並維持一體化的全球經濟，以促進技術傳播。

第三，「再全球化」可以透過鼓勵更佳環保的貿易方式（例如數位化服務）以及協調貿易和環境治理，釋放巨大環境效益，從而帶來「環境紅利」。

