華爾街下修強鹿股票評級、目標價 直指三大問題

北美頂級農業曳引機製造商強鹿 (John Deere) (DE-US) 近來不受華爾街喜愛，券商紛紛下調評級、目標價，主要有三大原因。

Canaccord 分析師 Robert Burleson 周五 (22 日) 將強鹿股票評級自「買進」下調至「續抱」，並將目標價自 530 美元下調至 400 美元。他指出，因新冠病毒疫情而中斷的供應鏈和農作物漲價的情形已經逐漸恢復正常。

首先，設備經銷商的庫存正在上升，意味經銷商會減少向強鹿下單。

第二，供應狀況改善也使強鹿更難漲價。

第三，農作品價格走疲，例如過去 12 個月玉米價格下跌約 31%，令農業承壓，一旦農民收入減少，他們也會縮減對新設備的支出。

強鹿周五下跌 1.75%，收每股 380.87 美元，今年迄今仍下跌 11% 以上。

根據 FactSet，這是該股不到一周內的第二次降級，也是過去幾個月的第四次降級。目前約莫 58% 分析師將股票評級為「買進」，自 6 月底時高達 73% 的買進比率下滑許多。S&P 500 指數成分股的平均買進比率約 55%。

分析師 6 月底時對強鹿的平均目標價約每股 447 美元，但目前也已下降至 444 美元。

分析師大多因同樣理由下調強鹿評級：經銷商庫存和農作物價格。

但 Burleson 指出，任何周期性衰退都可能比過去少一些痛苦。儘管美國農業收入正下滑，但與歷史相比，農作物價格還不錯。

根據美國農業部，今年農場收入估計較去年所得的 2020 億美元減少 500 億美元以上，但 1500 億美元左右的收入仍然穩健，因為過去幾年農場平均年收入約 1250 億美元。

強鹿過去 12 個月股價約上漲 10%，較大盤 S&P 500 指數同期約 16% 的表現落後幾個百分點。