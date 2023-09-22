AI如期止跌向上，高營收占比股優先!!

昨晚美股持續回檔，媒體把原因指向美國聯邦政府可能又要關門，其實近幾年來雖然美國的舉債上限不斷攀高，但幾乎 2 黨最後都會妥協調高，這次應該也不會例外，因為沒有人敢承擔違約風險，也只能任憑債務的氣球持續膨脹罷了。

所以短線這些利空，只是用來搪塞股市下跌的藉口而已，並不是基本面有了重大轉變，因此拉回不用過度緊張，回檔仍是偏多無妨。

不過短線正因為大家都知道可以偏多，所以都開槓桿交易去買進，像期貨的選擇權多單和現貨的融資在近期都不斷增加，這就是近期大盤指數弱勢的主因，因此指數應該還會整理一段時間，等這些開槓桿的籌碼退場或減少時，指數才有機會轉強。

那麼在指數整理這段時間，能先轉強的股票就可以優先留意，像這幾天強於大盤的泛 AI 族群就有止跌向上的跡象，指標股的部分當然還是看廣達、技嘉、緯創。

昨天我已經把未來 AI 可能的走勢，用技嘉做代表畫給大家參考，基本上接下來 AI 相關的個股多半應該都會走那種模式。

原因很簡單，因為股價已經大幅領先反映未來營收獲利爆發的題材，除非未來有更強大的成長爆發力出現，否則股價應該會以碎步盤堅往上為主，就可能類似上半年網通股的啟碁、中磊那種模式。

如果你手中有套牢 AI 的話，未來就需要利用反覆做價差或是換股操作，如果你不知道怎麼做，歡迎利用「中秋柚夠賺」專案，讓韋老師來幫你!!

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文章來源：永誠國際投顧 - 韋國慶分析師

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