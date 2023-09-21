福壽加速開發消費者市場營運 還要投資虱目魚冷鏈加工業務

大宗物資業者福壽 (1219-TW) 在成立 6 年的雞肉加工的洽富實業於 2022 年由虧轉盈，主要得力於由生產導向轉爲消費者導向，預計在今 (2023) 年第四季進軍量販通路，福壽董事長洪堯昆今 (21) 日在法說會中透露，福壽還要投資虱目魚加工業務並建立冷鏈體系。

福壽成立 6 年的洽富實業於 2022 年上半年起由虧轉盈，目前在以消費者導向的經營之下，已取得包括大型餐飲通路等重要客戶，同時，在已取得「小綠人標章」的認證之下，福壽預計在第四季進一步進入量販通路銷售。

洽富氣冷雞為台灣雞肉生鮮市場帶來不同的氣象，並從產品規格、包裝以及陳列方式做市場區隔，洽富仍持續今年將努力提升加工層次增加肉品的附加價值，

福壽統計 2022 年營收 170.28 億元，直接銷售給消費者的產品營收貢獻已超過 14 億元，看好市場的成長趨勢，未來還會持續開發適合消費者的產品，增加營運的新動能。福壽還要投資洽通公司從事虱目魚加工業務並建立冷鏈體系營運。

福壽 2023 年上半年營收 83.11 億元，稅後純益 1.38 億元，每股純益 0.42 元，其中子公司洽富 (肉品加工) 營收貢獻 9.8 億元，且洽富今年上半年的營業利益達 1.17 億元。

在畜產養殖及肉品加工業者中，包括大成 (1210-TW) 及卜蜂 (1215-TW) 都看好市場即食產品的消費成長力道，除飼料產能的擴大之外，均在擴大消費產品品項。