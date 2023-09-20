外資砸20億元瘋買AI概念股 搶買光寶科、緯創、英業達及技嘉

台股今 (20) 日大盤出現開低振盪走低格局，也是本周以來日 K 線連三黑，終場大盤下跌 101.57 點作收，收盤報 16534.75 點，成交值 2777.7 億元，三大法人合計賣超 251.06 億元。盤中資金重燃對 AI 概念股的狂熱，今天外資買技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、光寶科 (2301-TW) 及英業達 (2356-TW) 逾 20 億元。

但是廣達 (2382-TW) 今天則在外資調節的名單之中，今天外資賣超廣達 2048 張。

台北股市今天外資賣超 181.91 億元，投信買超 24.29 億元，自營商賣超 93.44 億元。在期貨方新方面，外資今天交易淨口數爲多單 644 口，未平倉合約口數爲空單 6165 口。

台北股市今天外資買超較多的個股爲，矽統、光寶科、群創、慧洋 - KY、陽明、緯創、永豐金、兆赫、堤維西、技嘉。台北股市今天外資賣超較多的個股爲，開發金、台積電、京元電子、華新、台泥、友訊、欣興、玉山金、華邦電、鴻海。

台北股市今天投信買超較多的個股爲，京元電子、文曄、聯電、興富發、微星、旺宏、兆豐金、長榮、致伸、健鼎。台北股市今天投信賣超較多的個股爲，慧洋 - KY、光寶科、智原、緯創、群創、奇鋐、華通、漢翔、友達、長榮航。

台北股市今天自營商買超較多的個股爲，華新、神達、廣達、奇鋐、彩晶、宏達電、晶豪科、愛普 *、長榮鋼。台北股市今天自營商賣超較多的個股爲，新光金、群創、長榮航、中信金、長榮、裕隆、大同、華航、國泰金、華通。

今天大盤以 AI 族群及 PCB 類股表現較佳，但解套賣壓也大，證券分析師黃漢成指出，台股大盤目前的空間不大，以個股的表現爲主，AI 伺服器概念股可望有持續反彈走勢。但目前大盤將維持在半年線與季線之間區間振盪格局。