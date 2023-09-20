鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至13.8元，預估目標價為123元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.8元上修至13.8元，其中最高估值14.28元，最低估值9.78元，預估目標價為123元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.28
|15.44
|14.31
|最低值
|9.78
|11.66
|11.77
|平均值
|12.77
|12.76
|13.04
|中位數
|13.8
|11.99
|13.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|50,676,000
|61,423,000
|59,099,000
|最低值
|45,138,000
|49,663,000
|50,717,100
|平均值
|47,968,800
|53,916,540
|54,908,050
|中位數
|47,921,390
|52,199,000
|54,908,050
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.47
|11.16
|11.24
|12.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,700,962
|56,924,059
|56,093,201
|56,120,587
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。