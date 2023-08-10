鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估下修至13.27元，預估目標價為121元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.42元下修至13.27元，其中最高估值14.19元，最低估值9.78元，預估目標價為121元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 14.19 15.44 13.07
最低值 9.78 11.77 11.77
平均值 12.35 12.81 12.42
中位數 13.27 12.1 12.42

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 51,990,000 61,423,000 52,356,730
最低值 46,689,000 50,916,720 50,717,100
平均值 48,982,080 55,107,640 51,536,920
中位數 49,153,780 52,983,200 51,536,920

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.47 11.16 11.24 12.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		 58,700,962 56,924,059 56,093,201 56,120,587

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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