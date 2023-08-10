鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估下修至13.27元，預估目標價為121元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.42元下修至13.27元，其中最高估值14.19元，最低估值9.78元，預估目標價為121元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.19
|15.44
|13.07
|最低值
|9.78
|11.77
|11.77
|平均值
|12.35
|12.81
|12.42
|中位數
|13.27
|12.1
|12.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|51,990,000
|61,423,000
|52,356,730
|最低值
|46,689,000
|50,916,720
|50,717,100
|平均值
|48,982,080
|55,107,640
|51,536,920
|中位數
|49,153,780
|52,983,200
|51,536,920
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.47
|11.16
|11.24
|12.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,700,962
|56,924,059
|56,093,201
|56,120,587
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。