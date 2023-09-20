鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至2.16元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.16元，其中最高估值4.57元，最低估值0.72元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.57
|11.05
|15.4
|最低值
|0.72
|3.71
|5.78
|平均值
|2.29
|6.99
|11.16
|中位數
|2.16
|6.77
|11.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,180,000
|41,458,710
|48,567,200
|最低值
|27,204,000
|32,235,990
|38,153,000
|平均值
|29,061,020
|35,972,900
|42,482,610
|中位數
|28,980,580
|36,165,060
|42,245,520
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.47
|8.56
|1.21
|-4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。