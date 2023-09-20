鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)目標價調升至123元，幅度約4.07%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對瑞儀(6176-TW)提出目標價估值：中位數由123元上修至123元，調升幅度4.07%。其中最高估值160元，最低估值108元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予瑞儀(6176-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。

瑞儀(6176-TW)今(20日)收盤價為128.5元。近5日股價上漲1.57%，相關光電類指數近5日上漲1.2%，台灣加權指數上漲0.38%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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