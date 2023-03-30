旭然去年EPS 0.78元 擬配發股息0.52元

旭然 (4556-TW)2022 年全年營收達 6.99 億元，改寫歷年新高，今 (30) 日旭然公布全年財報，稅後純益達 3268 萬元，年增 1.64 倍，每股純益達 0.78 元，公司擬配發 0.52 元股息，盈餘配發率達 67%。

旭然 2022 年第四季營收 1.66 億元，毛利率 37.21%，季減 0.44 個百分點，年增 1.43 個百分點，稅後純益 986 萬元，季減 45.6%，年增 1.18 倍，每股純益 0.24 元。

旭然 2022 年營收 6.99 億元，毛利率 35.83%，年增 0.09 個百分點，稅後純益達 3268 萬元，年增 1.64 倍，每股純益達 0.78 元

旭然指出，獲利的成長受惠集團積極擴大自有品牌全球銷售，加上持續精進台灣雲科一、二廠、中國昆山廠與越南廠生產效率，以及採取嚴謹成本、費用管控策略，挹注全年獲利成長。

旭然 2022 年台灣、亞洲、美洲、歐洲地區營收比重分別為 42%、25%、26% 與 5%，其中受惠台灣、美洲地區包括半導體暨電子等客戶持續推進新廠擴建、產能擴增計畫，帶動自有品牌工業過濾設備、以及 UV 紫外線殺菌過濾產品銷售提振，分別年增 38%、37%，隨著設備出貨認列提振，有助於帶動濾心、濾袋等耗材穩健銷售挹注。

展望 2023 年上半年，旭然持審慎樂觀看法。旭然戮力擴大自有品牌全球業務接單表現，除觀察目前台灣、美國等地區主要客戶工業過濾產品訂單需求有機會於第二季逐步增加，加上全球各產業對於綠色製程、廢水回收率與再生水應用的重視，有助創造品牌良好業務環境。

另一方面，旭然亦加大 UV 紫外線機台與耗材、打摺式濾心等利基型產品銷售，除擴大整體營收規模表現，並以期進一步優化整體產品銷售結構，創造整體營運獲利能力精進。