台積電加速採用再生能源 RE100目標時程提前至2040年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(15)日宣布，因應氣候變遷、減緩氣候衝擊，將加速 RE100 永續進程，將原 2050 年「全球營運 100% 使用再生能源」目標提前至 2040 年，並將原 2030 年全公司生產營運據點使用再生能源比例由 40% 提升為 60%。

台積電為全球第一家加入全球再生能源倡議組織 (RE100) 的半導體企業，並將再生能源視為邁向淨零排放的重要策略。繼簽署全球最大裝置發電量的企業再生能源購電契約，台積電透過持續簽署長期的再生能源採購合約，以期帶動多元的再生能源產業發展，吸引海內外再生能源廠商在台投資，為在地創造更大的再生能源市場供給。

2023 年世界地球日前夕，台積電進一步首創再生能源聯合採購的 ESG 創新模式，打造再生能源與產業用電的媒合平台，簽訂為期 20 年的 200 億度再生能源聯合採購長期合約，為供應商與子公司爭取穩定的聯合採購價格，降低產業夥伴採用再生能源的門檻。

同時，擴大永續共好範疇，透過台積電慈善基金會「公益綠能計畫」無償為弱勢機構裝設太陽能發電系統，並將發電躉售所得全數回饋弱勢機構，共計 16 座案場預計將於 2024 年底前啟動運轉，未來將逐年為更多弱勢機構建置發電系統。

台積電董事長暨 ESG 指導委員會主席劉德音表示，台積電深刻了解自身在全球半導體產業中的關鍵地位、對眾多經濟體的影響力，並深知作為企業公民所肩負著刻不容緩的永續責任。面對氣候變遷對環境和人類造成的衝擊，身為全球領先的半導體公司，台積電以綠色製造為永續管理的基石，持續深化綠色管理與創新作為。

