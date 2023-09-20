〈台股盤後〉AI族群重燃激情但不敵賣壓 大盤下跌101.57點作收

台北股市今 (30) 日大盤出現開低振盪走低格局，也是本周來 K 線連三黑，雖然盤中資金重燃對 AI 概念股的狂熱，盤中技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 及英業達 (2356-TW) 股價走揚，但表現都虎頭蛇尾，終場大盤下跌 101.57 點作收，成交值 2777.7 億元。

同時，權值股台積電 (2330-TW) 表現也弱，下跌 3 元以 535 元作收，台股大盤今天收盤加權指數報 16534.75 點。

今天大盤以 AI 族群及 PCB 類股表現較佳，但解套賣也大，台北股市今天早盤開在 16626.61 點，最高 16665.27 點，最低 16534.75 點，收在 16534.75 點，終場以下跌 101.57 點作收，全場成交值為 2777.7 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤目前的空間不大，以個股的表現爲主。預估目前大盤將維持區間振盪格局。

今天台股的權值股台積電、蘋果概念股大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 股價下跌，AI 伺服器概念的廣達、技嘉 及緯創 (3231-TW) 股價盤中走高，但個股遭遇賣壓也相當大。

PCB 族群以定穎 (3715-TW) 、華通 (2313-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 及燿華 (23687-TW) 漲多下跌。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價走勢不振，全數以下跌作收。

由於航運指數的走高，貨櫃航運長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 收盤全數上漲。