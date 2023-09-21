〈台股盤前〉Fed年底恐再放鷹 台股半年線保衛戰警報響起

台股昨 (20) 日續挫百點，終場收在 16534.75 點，失守月線及季線關卡，累計 3 天跌 386.17 點、外資賣超達 565 億元。美國 Fed 本次雖然未升息，但暗示年底再「放鷹」，美股全盤皆墨，連動到台股慎防半年線 16473 點也岌岌可危。

觀察三大法人籌碼動態，外資昨再度賣超 181.9 億元，等於連三天提款 565 億元；自營商賣超 93.44 億元；投信續挺台股，買超 23.65 億元，寫下連 35 買紀錄；三大法人合計賣超 251.8 億元。

AI 股虎頭蛇尾欲振乏力，外資連三天狂砍，金管會出面信心喊話，表明目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

然而 Fed 雖暫停升息，但暗示年底將再升息，美債殖利率攀高，重創科技股，其中，費城半導體指數重挫 1.7%、那指也跌 1.5%，標普 500 指數跌近 1%，都可能為台股今天走勢埋下隱憂。

今日觀盤重點，市調機構集邦科技（TrendForce）昨日公布 9 月下旬最新報價，受需求不如預期影響，電視面板全尺寸都以平盤開出，終止今年 3 月以來，連續半年漲勢，監視器面板價格也維持與前期相當。面板價漲不動，群創、友達面板雙虎營運再拉警報。

高價股「十千金」保不保得住也備受矚目，股王信驊、股后世芯 - KY 昨重挫，加上祥碩等三檔跌幅均逾 5%，創意、材料 - KY、譜瑞 - KY 等也都一片疲軟，並面臨千元大關保衛戰，是否能守住十檔千金股將是今天聚焦重點。

整體來說，國際盤空方氣盛，台股部分隨著季底逼近，又面臨一波調節力道，上檔賣壓沉重，今天大盤恐回防 16500 點關卡及半年線。