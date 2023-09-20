永彰子公司永雋向INVINITY採購釩液流電池 容量達14.4MWh

永彰科技 (4523-TW) 子公司永雋科技宣布，與戰略合作夥伴 INVINITY Energy System 簽定合作備忘錄，將採購 INVINITY 旗下新一代電網等級應用釩液流電池產品 Mistral，訂單總計 14.4MWh。

永雋科技採購的 Mistral，將用於台灣中部建置全台灣第一場結合鋰電池 (Panasonic) 及釩液流電池 (INVINITY) 的 Hybrid 併網型儲能系統，並參與台電增強型動態調頻備轉容量輔助服務 (E-dReg)。

永雋科技表示，Hybrid 併網型儲能系統是繼在英國牛津市合作的電網等級 Hybrid 混合型儲能應用案例後，另一個大型電網等級的 Hybrid 混合型儲能系統，讓台灣有機會與國外同步發展 Hybrid 混合型儲能系統的彈性控制及調度。

此次合作除了採購案外，永雋科技也將分階段授權取得 INVINITY 釩液流電池產品在台灣與其他國家的生產，其中包含釩液流電池的核心組件 Cell Stack 電堆。

永雋科技儲能系統將優先導入自動化產線，生產次世代電網等級應用的釩液流電池產品 Mistral，預估年產能 1-3GWh，並於今年初展開前置作業，預計明年中完成建置並進行試產。

為導入釩液流電池生產線計劃，充實自動化產線所需資金，永雋科技今年辦理現金增資外，也規劃引進對公司長期發展有助益的策略投資人，近期已與陸續與多組國內外策略投資人協商，部分投資人也已進入最後確認階段。