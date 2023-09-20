〈能源盤後〉供應成長快於需求成長 原油恐難站穩90美元 4日來首見收低

因石油供應趨緊的預期心理驅動，WTI 原油和 Brent 原油價格連漲 3 日至 11 月以來最高水準，周二 (19 日) 盤中刷新今年高點，但最終小幅收低。

與此同時，雪佛龍執行長 Mike Wirth 預測油價將回到每桶 100 美元，為一年多來未見的水準。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 28 美分或 0.3%，收每桶 91.20 美元，盤中高點觸及 93.74 美元。

最近月 WTI 原油期貨周一收在 91.48 美元，為 11 月 7 日以來的最高收盤價。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 9 美分或 0.1%，收每桶 94.34 美元，盤中高點觸及 95.96 美元。

最近月 Brent 原油期貨周一收在 94.43 美元，為 11 月 11 日以來的最高收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.66 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 3.37 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.4%，收每百萬 Btu 2.85 美元。

市場驅動力

石油價格資訊服務公司全球能源分析主管 Tom Kloza 認為，可能會有一些熱點將 Brent 原油短期內推至每桶 100 美元，WTI 原油也有可能。但這兩種基準石油任一種的月均價能否達 100 美元，則「令人玩味」，「當情緒變得極端看漲，通常是市場即將轉向的跡象。」

由於沙俄限制產量，投資者一直關注供應趨緊的前景，而忽視中國令人擔憂的經濟成長、歐洲低迷的經濟，不斷將油價推高。上周 WTI 原油價格上漲 3.7%，Brent 原油價格上漲 3.6%，上周五和本周一均收在 11 月以來最高水準。

花旗大宗商品全球主管 Edward Morse 認為，沙俄聯手抑制石油市場的供應，短期內可推升油價，但有鑑於供應成長快於需求成長，「90 美元的油價看起來難以持續下去，短期內價格上漲可能會讓原油明年有更多下行空間。」

DTN 高級市場分析師 Troy Vicent 表示，油價漲勢的最大威脅是「基本面的變化」。「在當前價位上，中國原油進口需求減弱、中國產品出口增加，最有可能讓漲勢短期內冷卻。倘若真的發生，尤其如果其他地方的需求放緩，可能很快打亂沙烏地阿拉伯自願減產以推高油價的算盤。」

能源資訊局 (EIA) 周一公布的月報顯示，10 月美國七大主要石油日產量將下降 4 萬桶 / 日，直至每日 939.3 萬。雪佛龍執行長 Wirth 表示：「供應收緊、庫存減少，這些事情逐漸發生。」

Wirth 認為，油價達到 100 美元可能會對美國和全球經濟造成「拖累」，正如一些市場觀察家所擔心的那樣。

「然而，今年大部分時間的油價高於去年，顯見大家都在談論的經濟衰退還沒到來。我認為美國和全球經濟的根本驅動力仍相當健康。」Wirth 說，但他沒有改變對石油的長期價格預期。