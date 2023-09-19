〈能源盤後〉原油漲勢延續 試圖站穩90美元上方

由於原油供應持續收緊令市場擔憂，原油期貨價格繼上周創連續第三周上漲後，周一 (18 日) 收登今年高點。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 71 美分或 0.8%，收每桶 91.48 美元，為最近月 WTI 原油期貨自 11 月 7 日以來的最高收盤價。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 50 美分或 0.5%，收每桶 94.43 美元，為 11 月 11 日以來的最高收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.70 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 3.29 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.2%，收每百萬 Btu 2.73 美元。

市場驅動力

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，由於中國宏觀經濟指標存有潛在復甦跡象，令石油價格保持上漲動能。該數據包括上個月中國工業生產和消費有所改善，以及 8 月零售銷售年增 4.6%。

Waterer 稱：「WTI 原油期貨正試圖站穩每桶 90 美元以上。技術指標開始顯得有些緊繃，儘管如此，供應面縮減應可在一段時間內抑制石油市場任何下行走勢。」

WTI 上周上升 3.7%，Brent 同期上漲 3.6%，兩者在周五均收創 11 月以來最高收盤價。自夏季以來，原油價格一直大幅上漲，自今年初的拋售中恢復過來，係因市場對下半年供應緊繃的擔憂超過對全球第二大石油消費國──中國經濟復甦的擔憂情緒。

沙俄 7 月起採取減產措施，是推升油價的主力，接著沙烏地阿拉伯又決議延續減產措施至年底，而俄羅斯也決議削減供應 30 萬桶 / 日至年底。

XM 首席投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「歐洲和中國正努力應對嚴重的經濟放緩，考量市場擔憂這些經濟體的需求下降，因此原油價格持續使勁上漲令人訝異。」

「儘管股市存在避險基調，但周五油價收高的事實強化此觀點可信度。」他寫道。

儘管如此，一些石油生產商可能會尋求利用今年油價上漲至新高的機會。施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告指出，「抑制當前的看漲情緒的力量可能來自非 OPEC 的生產，尤其是美國的頁岩油，對價格上漲和全球供應增加做出了更強烈的反應。」