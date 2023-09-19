巨鎧10月中於創新板上市 3年挑戰年營收50億元

有「汽車改裝車燈界 APPLE」之稱的巨鎧精密 (2254-TW) 將於明 (20) 日召開創新板上市前業績發表會，預計於 10 月中旬掛牌上市，巨鎧指出，進入下半年傳統銷售旺季後，營收重回成長，目標 3 年內以自有品牌「COPLUS」進軍改裝市場，3 年後年營收挑戰 50 億元，較目前的營運規模翻數倍。

巨鎧成立於 2013 年 9 月，早期以生產製造汽車水箱蓋、油箱蓋類產品並外銷美洲為主，與美國售後維修養護的非原廠零件大廠成為長期合作夥伴後，多年來致力於汽車改裝部品市場的 LED 汽車頭燈、尾燈、外觀零組件及塑膠裝飾件等設計研發、製造及銷售業務等，產品體系現今已涵蓋各種規格。

巨鎧指出，擁有完整配備實驗室和配光室，量產前達所有需要的檢驗和測試要求，因此累積眾多生產模具量，各車款產品線齊全。

由於進入門檻高，巨鎧持續處成長階段，經營策略以拓展市場規模為優先，且主打銷售的車燈款式多為北美改裝車市場熱門皮卡車。

巨鎧 2021 年合併營收 11.6 億元，毛利率 38.36%，稅後純益 2.51 億元，創歷史新高，但受高通膨壓力延續所影響，下游客戶對備貨量趨保守，去年下半年起營運低迷，全年合併營收 9.29 億元；不過，巨鎧強調，於不景氣時專注研發，如商用卡車車燈和特殊造型頭燈等，蓄勢待發做好迎接景氣回升準備，新產品下半年起陸續上市，預估第四季轉盈。

截至上半年，巨鎧國內外有效設計專利高達 700 多件，以台灣、美國和中國市場為主，並進入由設計專利朝發明專利發展階段，樂觀看美國車用改裝品市場未來成長趨勢。