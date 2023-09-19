FOMC會議今晚登場！英特爾推出下一代先進封裝玻璃基板！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 22 分)

■道瓊指數：上漲 35，漲幅 0.10% 至 34970。

■那斯達克 100 指數：上漲 17.25，漲幅 0.11% 至 15431.75。

■標普 500 指數：上漲 5.25，漲幅 0.12% 至 4506.75。

【今日總經數據】投資人靜待本週 FOMC 和 BOJ 央行利率會議結果，目前市場預期本次 9 月會議暫停升息的機率高達 99.99%：

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二、美股盤前關注重點

1. 蘋果新機預訂量比市場預期高，昨日蘋果上漲 1.69%：自上週蘋果 iPhone 15 新機發布後，近期不斷有消息傳出新機預訂量優於市場預期，目前市場預期 iPhone 15 要比 iPhone 14 增長 10%~12%，且偏向高單價的 Pro 和 Pro Max，昨日蘋果上漲 1.69% 至 177.97 美元。

2. Instacart 今晚那斯達克交易所首度亮相：Instacart 為疫情期間業績蓬勃發展的雜貨配送公司，將於今晚於那斯達克股票市場首次亮相，股票代號為「CART」，IPO 定價為每股 30 美元，為預期區間 28~30 美元的上限。首次公開發行共售出 2,200 萬股，其中 1,410 萬股來自公司，790 萬股來自現有股東。

Instacart 的主要競爭對手為亞馬遜 (AMZN.US)、目標百貨(TGT.US)、沃爾瑪(WMT.US) 等有自己送貨服務的大型零售商，第二季營收成長 15% 至 7.16 億美元，低於去年同期的 40% 增長，Instacart 的估值為 100 億美元，約為年收入的 3.5 倍。

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3. 美國汽車聯合工會將本週五定為最後期限：美國汽車聯合工會 (UAW) 近期表示將本週五定為最後期限，以期在與三大汽車廠得談判中取得進展，若到時候並未取得實質性進展，該工會將於美東時間週五中午宣布新的罷工。

4. 英特爾推出下一代先進封裝玻璃基板：英特爾 (INTC.US) 於昨日宣布推出首款用於下一代先進封裝的玻璃基板，可讓單一封裝納入更多的電晶體，能大幅度提升未來資料中心和人工智慧產品所需的設計要求，目標在 2030 年前將單一封裝晶片中的晶體館數量上限提高至 1 萬億個。

與現今的有機基板相比，玻璃獨特的超低平坦度、更佳的熱穩定性和機械穩定性可以提高基板的互連密度，這些優勢將使晶片架構師能夠為人工智慧 (AI) 等數據密集型的工作負載創造高密度、高效能晶片封裝，英特爾預計在 2026 至 2030 年推出完整的玻璃基板解決方案。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊

文章來源: 永豐金證券