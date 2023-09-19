〈台股盤前〉市場資金仍戀電子產業 由個股表現暫擔綱

台北股市 18 日早盤在台積電 (2330-TW) 相關概念賣壓沉重之下，終場大盤重挫 222.68 點或 1.32% 作收，收盤指數報 16698.24 點，市場專家指出，在目前的電子股旺季中，或有各產品、零組件的補庫存效應顯現，市場資金除 AI 概念之外，仍將在電子族群集結。

證券分析師黃漢成指出，造成這種現象的主因，主要在於台北股市的電子族群太大，從 IC 設、晶圓代工、面板、PCB、NB、PC、光學等產業，在資金於各次族群個股間流竄，顯示目前盤面以個股的表現爲主，但由於資金輪動快速，現階段大盤以狹幅振盪爲主；同時，在消費電子 NB、PC 及手機等族群，仍待庫存去化的進一步明朗，並不是現階段主流標的。

在今晨收盤的美股方面，iPhone 15 系列熱賣，蘋果激勵大型科技股走高，科技、能源股走升消弭特斯拉主導的非必需消費類股疲軟，美股主要指數近乎持平。收盤道瓊指數上漲 6.06 點，或 0.02%，收 34,624.3 點。那斯達克指數上漲 1.9 點，或 0.01%，收 13,710.24 點。標普 500 指數上漲 3.21 點，或 0.07%，收 4,453.53 點。費城半導體指數上漲 16.07 點，或 0.46%，收 3,492.47 點。

在市場重要消息部分，PCB 廠走過上半年低潮，本季可望邁入全年高峰，HDI 板大廠華通 (2313-TW) 為美系消費性品牌、陸資手機品牌廠供應鏈，隨著中、美二大重量級客戶新機預購火熱，推升華通第三季營運，法人估，華通本季可望季增 15％，繳今年單季營收新高紀錄，若 11 月後新機銷售動能延續，第四季有機會挑戰持平。

而蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在 9 月汽車板及伺服器板爲主的出貨支撐之下，單月營收暫估將維持 50 億元以上的水準，同時，對於第四季暫以維持第三季水準估算，下半年較上半年可望成長 12%，全年營收估約 587 億元，依此一估算，2023 年全年營收仍較去年的 657 億元衰退。

健鼎 2023 年第二季營收 134.43 億元，也是 3 年來新低，公司原保守估第三季營收季增 10-15%。