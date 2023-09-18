〈台股盤後〉台積電臉綠+AI股黯淡 重挫222點收16698點 再失守季線

美股上週五走跌，其中費半重挫 3%，台股今 (18) 日受台積電遭利空襲擊拖累，加上 AI 指標股熄火、再度下探，指數開低走低，終場下跌 222.68 點，收今日最低點 16698.24 點，跌破五日線與季線，成交值萎縮至 2787.54 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 因傳出通知 ASML 等設備商延後出貨先進製程設備，股價重挫 3.23%，收 540 元，鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 逆勢收紅，其中聯發科勁揚 2.49%，收 782 元。台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 跌幅都超過 2%。

AI 指標股光芒退散，股價紛紛下探，緯穎 (6669-TW) 重摔 7%，英業達 (2356-TW) 跌幅超過 4.7%，廣達 (2382-TW) 下挫超過 4.5%，緯創 (3231-TW)、光寶科 (2301-TW) 也下跌逾 3%。

其他 AI 伺服器概念股同步修正，奇鋐 (3017-TW) 重挫 8%，勤誠 (8210-TW)、川湖 (2059-TW) 大跌超過 6%，金像電 (2368-TW)、穎崴 (6515-TW) 也大跌超過半根停板。

PCB 族群逆勢飛揚，燿華大漲超過 6%，華通勁揚超過半根停板，競國、合正、嘉聯益、敬鵬等，表現都不俗。