〈美股盤後〉Fed會議即將登場 蘋果領漲科技股 美股近乎持平

iPhone 15 系列熱賣，蘋果激勵大型科技股走高，科技、能源股走升消弭特斯拉主導的非必需消費類股疲軟，美股主指週一 (18 日) 近乎持平。

隨著聯準會 (Fed) 9 月會議倒數計時開始，美債殖利率在近期高點後回落，10 年期公債殖利率短暫測試了 4.4% 左右的近期高點，隨後回吐漲幅，許多人預計聯準會利率政策將按兵不動。

此外，聯準會還將對包括通膨和失業率在內的經濟前景做出新的預測以及利率前景作出前瞻指引。

聯準會先前預計利率可能會在 5.50% 至 5.75% 的區間內觸頂，這意味著仍有可能再次升息，但近期通膨放緩的跡象引發了人們的希望，即央行可能會選擇在更長時間內維持較高利率，而不是繼續升息。

市場聚焦聯準會主席鮑爾在記者會上的預測和評論，以尋找有關聯準會在 9 月會議後下一步行動的線索。

聯邦政府關門危機再起，美國財政部長葉倫週一稱尚未看到美國經濟陷入低迷的跡象，但警告說，如果國會未能透過維持政府運作的立法，可能會導致經濟成長放緩。

油市方面，沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 表示，石油輸出國組織 (OPEC) 正在努力保持石油市場穩定、改善全球能源安全，不對原油價格水準設定任何特具體目標。

美股週一 (18 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源 (+0.68%)、科技股 (+0.47%) 領漲。非必需消費品跌幅 (-1.01%) 最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。Meta (META-US) 漲 0.75%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.69%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.59%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.29%。

道瓊成分股漲多跌少。Visa (V-US) 上漲 1.49%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.24%；安進 (AMGN-US) 漲 0.93%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.52%；波音 (BA-US) 下跌 1.44%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.29%。

費半成分股多收高。高通 (QCOM-US) 跌 0.34%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.15%；美光 (MU-US) 漲 0.89%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.46%；AMD (AMD-US) 漲 0.87%；德儀 (TXN-US) 漲 0.13%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.47%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.26%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.77%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.69% 至每股 177.97 美元。蘋果旗艦新機 iPhone 15 系列熱賣，多頭 Wedbush 在最近的一份報告中表示：「iPhone 15 的預訂量於上週五開始，到週日下午截止的預訂量比華爾街的預期要強得多，根據我們的分析，比 iPhone 14 增長了約 10%-12%。」

蘋果週一發布適用於 iPhone 的 iOS17，為 Apple 今年最大的軟體更新，任何擁有 2018 年或更高版本 iPhone 的用戶均可以使用。

美光 (MU-US) 上漲 0.89% 至每股 70.50 美元。德銀分析師上調了美光評級至「買入」，主因是 DRAM 晶片的價格改善速度快於預期，預計華爾街將大幅上調對美光 2023 年和 2024 年的業績預期。

特斯拉 (TSLA-US) 挫低 3.32% 至每股 265.28 美元。華爾街對特斯拉持負面態度，高盛因擔心特斯拉進一步降價，會損害利潤率而下調了對該公司盈利的預期。

Arm (ARM-US) 大跌 4.53% 至每股 58.00 美元。Arm 在上週赴美上市後失去了一些動力，但是儘管股價下跌，Arm 股價仍高於 51 美元的 IPO 價格。

PayPal (PYPL-US) 下滑 1.98% 至每股 62.94 美元。PayPal 因擔心激烈競爭中的成長，MoffetNathanson 將 PayPal 的評級從「跑贏大盤」下調至「與大盤同步」。

華爾街分析

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 指出：「鑑於勞動市場維持強勁，未來的物價可能會持續上漲。這位策略師表示，美國汽車工人聯合會（United Auto Workers）發動的大罷工可能使物價面臨更大的上漲壓力。」

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「對於 11 月和 12 月利率預期而言，聯準會如何發出暫停升息的訊息至關重要。但對金融市場而言，最重要的是聯準會發出暫停升息訊號時表現出來的傾向是鴿派還是鷹派。」

Verdence Capital Advisors 投資長 Megan Horneman 認為：「聯準會本週將採取『鷹派暫停』，期貨市場將重新定價年底前再次升息的可能性更高。不幸的是，通膨很容易重新引發，特別是如果能源價格開始滲透到廣泛的價格。因此，我們認為聯準會需要暗示他們可能不會繼續升息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

