〈焦點股〉汽車板需求增強中 健鼎漲停開出 激勵敬鵬填息

汽車板類股今 (25) 日在健鼎 (3044-TW) 股價以 158 跳空漲停開出後，激勵今天除息 0.85 元的敬鵬 (2355-TW) 早盤完全填息，健鼎並且看好 2023 年下半年在伺服器板及汽車板兩大類別產品營收的成長。

健鼎在 2023 年第一季營收 142.29 億元，其中在汽車板的營收比重跳躍到 29.6%，爲各類應用的首位，爲歷年各季營收比重冠，換算營收金額爲 42.11 億元，也創單季新高，季增 35.77%，年增 35.5%。

同時，在電動車電源產品應用 PCB 供應商高技 (5439-TW) 及汽車板定穎 (3715-TW) 走勢相對強勢，也成 PCB 次族群的焦點。

高技 2023 年 6 月及第二季營收雙雙改寫歷史新高，高技認為 2023 年下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注，下半年營運有機會優於上半年，力拚全年營收雙位數成長。且車用產品的 40-50% 高成長幅度將成為一大焦點。

高技產品以少量多樣爲營運重點，如汽車、電源、網通多配合客戶長期開發，預計在高瓦數、多功充電裝置及新車款的大量上市，包括網通、車用產品將成為 2023 年挹注高技成長的重心。同時，預估車用充電板的主流規格層數也將由目前 4-6 層板向 6-8 層板移動。

高技 2023 年 6 月營收 3.81 億元，創新高，月增 1.36%，年增 57.66%，2023 年第二季營收爲 11.01 億元，創新高，季增 8.4%，年增 51.82%，2023 年 1-6 月營收 21.16%，年增 36.79%。