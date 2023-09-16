鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至5.8元，預估目標價為75元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對和碩(4938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.8元上修至5.8元，其中最高估值7.05元，最低估值5.06元，預估目標價為75元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 7.05 7.66 8.4
最低值 5.06 5.56 6.07
平均值 5.88 6.71 7.26
中位數 5.8 6.8 7.3

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 1,399,568,920 1,460,966,170 1,458,922,260
最低值 1,240,917,000 1,258,579,000 1,237,748,000
平均值 1,288,165,130 1,341,969,520 1,382,242,130
中位數 1,263,648,060 1,323,736,000 1,391,967,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.66 7.71 7.73 7.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		 1,317,599,154 1,263,720,182 1,399,332,906 1,366,287,326

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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