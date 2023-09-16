鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至5.8元，預估目標價為75元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對和碩(4938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.8元上修至5.8元，其中最高估值7.05元，最低估值5.06元，預估目標價為75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.05
|7.66
|8.4
|最低值
|5.06
|5.56
|6.07
|平均值
|5.88
|6.71
|7.26
|中位數
|5.8
|6.8
|7.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,399,568,920
|1,460,966,170
|1,458,922,260
|最低值
|1,240,917,000
|1,258,579,000
|1,237,748,000
|平均值
|1,288,165,130
|1,341,969,520
|1,382,242,130
|中位數
|1,263,648,060
|1,323,736,000
|1,391,967,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.66
|7.71
|7.73
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
|1,366,287,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。