鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至-1.73元，預估目標價為85元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.73元上修至-1.73元，其中最高估值-1.19元，最低估值-2.11元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.19
|3.91
|6.74
|最低值
|-2.11
|0.03
|4.41
|平均值
|-1.72
|1.96
|5.52
|中位數
|-1.73
|1.92
|5.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32,364,000
|65,315,000
|95,479,750
|最低值
|26,799,990
|39,269,750
|56,909,930
|平均值
|30,275,740
|52,141,260
|71,485,080
|中位數
|30,680,000
|51,349,500
|69,033,630
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。