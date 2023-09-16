美股重點新聞摘要2023年09月16日

今日操盤前瞻：無

傳台積電通知設備供應商延後出貨 分析師：不意外

路透周五 (15 日) 援引兩名知情人士消息報導，全球最大晶片代工製造商台積電 (2330-TW) 已通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨，原因是對客戶需求感到不安。消息一出後半導體設備製造商股票全倒，但有分析師表示不感到意外，指出市場僅看到人工智慧 (AI) 熱潮，忽略半導體在其他領域的問題。繼續閱讀...

彭博：iPhone 15 Pro Max 需求強勁 出貨延遲到 11 月

彭博記者葛曼 (Mark Gurman) 周五 (15 日) 撰文指出，蘋果最新款 iPhone 15 Pro Max 的最初交付時間很快就會延到 11 月，表明市場這款最新系列的旗艦機需求強勁。繼續閱讀...

訂單依舊強勁 蘋果 iPhone 15 Pro 系列在中國要等數周才拿得到

蘋果公司 (AAPL-US) 官網周五 (15 日) 顯示，在開放預訂後，新款 iPhone 15 Pro Max 的中國買家需要等待 4-5 周才能收到這款智慧手機，這是需求強勁的初步跡象。繼續閱讀...

美 9 月密大消費者信心指數初值連兩降 但短期通膨預期創逾兩年新低

美國密西根大學周五 (15 日) 公布初步調查顯示，9 月初的短期通膨預期降至逾兩年新低，同時長期通膨也降至近兩年低點，凸顯消費者對經濟展望更加樂觀，不過消費者信心指數連續第二個月下滑。繼續閱讀...