〈台股盤後〉電子尾盤點火助陣 漲13點收16920點 周線收紅

台股今 (15) 日在航運、IC 設計支撐下，盤中狹幅震盪，尾盤電子股點火，指數終場上漲 113 點，收在 16920.92 點，朝萬七叩關，成交量 3949.18 億元；單周上漲 344.9 點，周線收紅。

權值股台積電 (2330-TW) 今天在平盤下徘徊，但在尾盤拉抬下，股價上漲 1.45% 收在 558 元；聯電 (2303-TW) 終場小漲 0.25 元收在 47.6 元。整體而言，電子權值股尾盤收紅成為助攻多頭攻勢的助力，加上航運、IC 設計族群撐場，成為支撐大盤收紅的功臣。

IC 設計族群中，指標股聯發科 (2454-TW) 大漲逾 4%，終場收在 763 元；威盛 (2388-TW)、安國 (8054-TW)、群聯 (8299-TW)、安格 (6684-TW)、合邦 (6103-TW)、點序 (6485-TW) 等也在買單敲進下推升股價收紅。

航運族群表現相對亮眼，貨櫃三雄長榮 (2603-TW) 大漲逾 8% 作收，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 股價分別各有 3%~4% 的漲幅；散裝航運股，新興 (2605-TW) 盤中亮漲停作收股價收在 24.3 元；裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW)、中航 (2612-TW)、志信 (2611-TW) 也是買單追逐標的。

AI 族群走勢分歧，指標股廣達 (2382-TW) 終場下跌 2 元收在 233 元，勤誠 (8210-TW)、金像電 (2368-TW)、新唐 (4919-TW) 股價相對有撐；智原 (3035-TW) 重挫逾 5%，技嘉 (2376-TW)、樺漢 (6414-TW) 股價偏弱整理。

蘋概股中主要以穩懋 (3105-TW)、台表科 (6278-TW)、可成 (2474-TW) 股價相對有撐，新普 (6121-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 股價相對疲軟整理。

造紙族群走弱，士紙 (1903-TW)、華紙 (1905-TW) 同步走跌，寶隆 (1906-TW)、正隆 (1904-TW) 則在平盤附近震盪，永豐餘 (1907-TW) 終場漲逾 1.75% 作收。



