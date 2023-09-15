我2021年研發金額突破8000億元、年增14.2%

研發是產業維持競爭力的主要動力，在新興科技推展下，帶動我研發經費逐年增長，根據經濟部統計處發布統計，台灣 2021 年研發金額突破 8000 億元，年增幅 14.2%，近 10 年平均每年成長 7%。

經濟部統計處表示，2020 年有全球疫情的挑戰，但台灣在半導體相關產業鏈研發力道推升下，研發金額大幅成長到 7,188 億元，年增 8.8%；2021 年延續上年的成長趨勢，金額 8206 億元，年增 14.2%。

觀察主要國家在研發經費支出，OECD 統計，近年各國研發經費多呈穩定成長，其中致力於科技創新的以色列，2021 年研發經費占 GDP 比重為 5.6% 續居各國之首，但較 2020 年降低 0.1 個百分點。

南韓則以占比 4.9% 居次，較 2020 年增加 0.1 個百分點，至於台灣的研發經費占 GDP 為 3.8%，創歷年新高，較 2020 年增加 0.2 個百分點，近 10 年增加 0.8 個百分點，占比高於美國 (3.5%)、日本 (3.3%) 及德國 (3.1%) 等先進國家。

進一步看執行部門，各國研發經費大多由企業部門執行，占全國研發經費比率多在 6 成以上，其中以色列 2021 年占 91.0% 最高；至於台灣近年來企業執行研發經費占比持續攀升，2018 年突破 8 成，2021 年達到 84.3%，僅次於以色列；南韓、日本及美國占比亦接近 8 成。

在政府部門執行方面，德國因政府推動自然科學、工程及醫學等研究，使得占比逐步升至 15.1%，相較其他國家高。

就企業部門的行業觀察，各國多以製造業為主，其中台灣、德國、日本及南韓製造業研發經費占整體企業研發均超過 8 成，美國相對較低占 57.1%，而以色列則以服務業為主占比達 83.4%。

統計指出，各國製造業研發費用多以電腦、電子及光學產品製造業投入較多：若細究製造業各中業，我國、南韓及美國均在電腦、電子及光學產品製造業 (含電子零組件) 投入最多研發經費，2021 年占整體企業研發比重，台灣為 78.1%、南韓 49.3%、美國 (2020 年) 18.4%。

至於德國、日本由於汽車工業發達，持續挹注研發資源，均以汽車、拖車及半拖車製造業為首位，分別占 34.4%(2020 年) 及 26.9%。

另外，近年自動化及智慧化生產已成趨勢，各國機械設備業者爭相投入較多研發經費，台灣機械設備業研發占比在 2016 年超越化學材料及化學製品業，成為排名第 2 大業別，2021 年占比為 2.4%。

5. 各國服務業研發費用多集中在「資訊及通信傳播業」以及「專業、科學、技術、行政及支援服務業」：就各國服務業各中業觀察，各國均集中在「資訊及通信傳播業」及「專業、科學、技術、行政及支援服務業」，其中以色列在資訊通信傳播業占整體企業研發逾 5 成，美國亦占 27.2%，產業發展相當重視科技創新領域。

