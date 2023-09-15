ARM掛牌首日大漲近25% 有分析師建議先冷靜觀望

晶片設計商安謀 (ARM)(ARM-US) 掛牌首日大漲近 25%，為沉寂已久的首次公開發行 (IPO) 市場注入一劑強心針，但 Needham 分析師 Charles Shi 卻認為 ARM 估值過高，僅給予「持有」的投資評等。

ARM 宣布 IPO 定價為每股 51 美元後，周四 (13 日) 在那斯達克上市，終場狂飆近 25% 至每股 63.59 美元，估值增至 680 億美元，為上一會計年度 (今年 3 月止) 營收的 25 倍。

Shi 在周四午盤時段表示，對 ARM 的投資建議評等是「持有」(hold，相當於中立)，並未給予目標價。他認為，雖然 ARM 幾乎主導整個智慧手機市場 (幾乎每支手機都使用了 ARM 設計的晶片架構)，但未來成長將日益艱辛。

他說：「ARM 設計的晶片架構是智慧手機的基礎，但我們相信，這個世界正要進入後智慧手機時代，高效能運算 (HPC) 和物聯網 (IoT) 將主導下一個階段的半導體成長。」

Shi 認為，ARM 在智慧手機市場的成功，反映著智慧手機是個「受到緊密控制的生態一統」，但在新的成長領域，不但有 ARM 的可行替代方案存在，生態系統的控制權也掌握在別人手裡。

他表示，ARM 仍可以在智慧手機市場擠出更多價值、並帶動成長，但該市場的剩餘空間已經不多，沒有足夠的潛力支持更高的估值，「因此我們選擇... 等待一個更好的入場點。」

「就像英特爾發現難以把成功複製到個人電腦 (PC) 以外的市場，我們認為 ARM 將面臨智慧手機市場以外的挑戰，而時間點正好是高效能運算取代智慧手機，成為半導體產業成長動力的時候。」

Shi 解釋，ARM 在 2016 年到 2021 年間的財務表現好壞參半，反映出 ARM 想透過 IoT 業務實現可與智慧手機業務相比的獲利方面正面臨挑戰。雖然以 ARM 為基礎的零件出貨量超過 70% 屬於 IoT，但 IoT 只占授權營收不到 10%。

Shi 表示，晶片成長的下一個階段，將來自資料中心的生成式人工智慧 (gen AI) 應用，但輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 憑著繪圖處理器 (GPU)，「牢牢」掌握著資料中心生態系統，而在中央處理器 (CPU) 市場，仍由英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 主導。

Shi 指出，開源 RISC-V 標準正在縮小 ARM 與非智慧手機應用間在效能、耗能、擁有成本的差距，「我們認為，ARM 未來要如何克服生態系統挑戰，還要在 RISC-V 競爭中勝出，並不明朗。」