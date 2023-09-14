國銀壓力測試納入新南向市場 測試結果「全數過關」

美國聯準會去 (2022) 年以來啟動升息循環，引發資本市場劇烈震盪。金管會針對本國銀行在不利環境的風險承擔能力進行壓力測試，並將新南向 18 個國家列入測試情境，結果出爐「全體國銀全部過關」。

金管會今 (14) 日公布本國銀行 2023 年監理壓力測試，測試情境包含輕微情境與嚴重情境，測試因子則包括我國及主要國家經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌，導致信用風險預期損失增加的情境。

另外，包括債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇導致之市場風險損失情境，並考量存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘之影響，以衡量銀行在壓力情境下之風險承擔能力。

金管會表示，本次測試除比照 2021 年監理壓力測試導入作業風險壓力情境，設定銀行發生行員舞弊事件或資安缺失事件遭金管會裁罰並被要求增提作業風險資本情境外，並提高利率水準變動幅度情境，及擴大海外經濟成長下滑情境，以完善總體壓力情境設定。

金管會表示，本次壓力測試結果，38 家本國銀行在輕微情境下，本國銀行的平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為 10.51%、11.84%、13.82% 及 6.03%，嚴重情境下則分別為 9.33%、10.65%、12.56% 及 5.44%，均高於法定最低標準，顯示本國銀行在全球整體經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。

金管會表示，本次測試顯示在壓力情境下，可能損失之增加將對銀行獲利產生一定程度之壓力，但仍在銀行之可承受範圍。