【ETF比較】金融債正夯！國泰10Y+金融債 00933B與00724B、00773B、00778B比較一次看

一、金融股有高配息率？還不如金融債！

金融股是台灣投資人最愛的「存股」標的，主要是因為金融保險類股過往長期配息穩定，加上配息率較高，股價也相對不貴，更不容易有踩雷暴跌的風險，對於初入股市的小資族、存股族或著眼於現金流的退休族來說，是不錯的選擇。

但絕大多數人沒有發現的是，其實金融股的配息率並不夠高！從過去 15 年的長期表現來看，全球金融股或是銀行股，只有在 2008 年金融海嘯、2020 年新冠疫情衝擊，導致股價大跌時，才使得配息率看起來比較高，其他時間幾乎都低於 10 年期以上金融債券的殖利率。

全球金融銀行股、10 年投資級金融債 近 15 年來殖利率走勢圖

而以台灣金融股來看更是如此，近 15 年平均才將近 3.4%，相較於 10 年期以上金融債券則是約 5.1%，甚至在今年已多次升息後步入升息尾聲，台灣金融股平均只剩下 2.5% 的殖利率，金融債卻是上升到約 6%，兩者差距更為明顯，顛覆投資人一般對於金融股的印象！

全球及台灣金融銀行股、10 年投資級金融債 近 15 年平均殖利率

10 年投資級金融債係指彭博 10 年以上美元金融債券指數 (I34366US Index)，為國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(ETF 代碼：00933B) 之追蹤指數，全球金融股係指 MSCI 世界 (先進國家) 金融股指數，全球銀行股係指 MSCI 世界 (先進國家) 銀行股指數，美國銀行股係指標普美國銀行股指數，台灣金融股係指台灣金融保險類股指數。

二、債市挑選有眉角，金融債最夯最穩

債券殖利率已到歷史相對高點，美國聯準會 Fed 升息空間有限，現在是進場債市的好時機，但想要投資債市，也不是隨便挑選標的就好，有兩大關鍵可以留意。

第一大關鍵是「違約風險」，建議要挑選信用評等在投資等級以上的發行人為主，根據機構統計，金融業的違約率平均又比非金融業還要來得低，故投資級以上的債券中，以金融債為公司債市中的首選穩健標的，是布局殖利率較高的產業債 ETF 中，更加安全的選擇！遍覽全球信用債市場中，金融業權重占比最多，已突破 3 成，為最重要的產業可見一斑！

第二大關鍵是「債券收益率」，長天期的金融債收益率優於公債和一般公司債，加上長天期債券的價格對利率變動會更加敏感，也就是未來在 Fed 降息時，資本利得空間將更大，就能債息和資本利得兼得。

債券與股票指數收益率 (%)

10 年美元金融債係指彭博 10 年以上美元金融債券指數 (I34366US Index)，為國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(ETF 代碼：00933B) 之追蹤指數、美元公司債係指 LUACTRUU Index、美國公債係指 LUATTRUU Index、全球公債係指 LGTRTRUU Index、全球金融股係指 MXWO0FN Index、台灣金融股係指 TWSEBKI Index。

三、債券也能有高報酬，金融債長期累積報酬率勝出

一般投資人對於長期投資股票和債券的印象，多半是股優於債，但實際上，選對債券種類，也可以獲取亮眼的投資報酬率！

以全球金融股和金融債來做比較，長期持有金融債，比金融股的報酬還來得好，若以國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金 (ETF 代碼：00933B) 之追蹤指數，彭博 10 年以上美元金融債券指數來看，自指數成立以來，累積報酬率高達 141%，相較全球金融股僅 64%，大幅跑贏近 8 成！且期間遇到金融風暴衝擊時，價格回檔跌幅也比金融股為小，適合搭配股票一起配置。

彭博 10 年以上美元金融債券指數成立以來累積報酬率與全球金融股比較

彭博 10 年以上美元金融債券指數 (I34366US Index)，為國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(ETF 代碼：00933B) 之追蹤指數、全球金融股係指 MXWO0FN Index，皆採含息總報酬指數。

四、小資好朋友！台灣首檔 15 元 + 月月配 + 收益平準金的金融債 ETF

過去台灣的債券 ETF 讓投資人望之卻步，主因就是價格過貴，一張股票動輒 3~4 萬元，而於 9 月 25 日到 28 日募集的「國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF」(基金之配息來源可能為收益平準金)，股票代碼 00933B，是全台第一檔擁有月月配息和平準金機制的債券 ETF，發行價格更是親民，為市場上首檔 15 元的公司債 ETF，一張僅 1 萬 5 千元，解決了小資族投入債券市場的最大痛點，也不怕未來上市後，過多投資人蜂湧申購造成配息稀釋的問題，月月領息更是「投資有感」！債市投資契機已然浮現，投資金融債正得時，小資族也不能錯過，過去存金融股的思維也該與時俱進，未來用金融債來為自己打造每月配息的金雞母！

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