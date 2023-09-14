騰雲上櫃首日掀蜜月行情 漲逾2成 抽中一張現賺近3萬

騰雲 (6870-TW) 今 (14) 日掛牌上櫃，每股承銷價 128 元，早盤以每股 148 元開出，最高衝上 157 元，漲幅逾 20%，抽中一張現賺近 3 萬元，展開掛牌蜜月行情，展望後市，騰雲看好海外市場的成長空間，本月再拿下菲律賓 AIoT 智慧終端應用新訂單，騰雲董事長梁基文喊出，目標海外營收占比在未來 5 年內超過 50%。

騰雲是櫃買中心今年 7 月新增「數位雲端」產業類別後，首個上櫃的 AI 軟體領導廠商，目前穩居台灣實體場域業者數位轉型解決方案龍頭，前 8 月合併營收 3.44 億元，年增 19.1%。

騰雲主要業務是，透過雲端化 AI 方案結合數據、算法等軟體研發核心及軟硬整合技術，提供多元化解決方案，並建構跨國 OMO 解決方案生態，上半年海外營收占比達 37%，隨著擴大接軌國際零售市場，策略股東新光三越、國泰人壽、Bellavita、凌群等陸續入股，看好未來 5-10 年的成長動能。

騰雲 2016 年成立至今，在台服務超過 100 座百貨商場，海外落地案場也逾 25 座，透過 Hitachi Solutions、VINX 等國際大廠作為全球代理商通路，銷售至東南亞和東北亞市場，近三年海外營收成長 240%，本月再拿下菲律賓 AIoT 智慧終端應用新訂單，單一訂單金額 7 位數以上，成功以代理商體系擴張東南亞版圖。

騰雲樂觀看待，隨著海外市場成長，全年營收和獲利成長有望超越去年。

梁基文強調，騰雲是台灣極少數能以自有研發產品，建立國際品牌價值的台灣原生 MIT 軟體公司，上櫃後將以台灣作為總部，持續向外拓展至馬來西亞、日本、菲律賓、越南和泰國等海外市場，目標海外營收占比未來 5 年超過 50%。