騰雲競拍均價151.19元 9/8起抽籤 承銷價128元

騰雲 (6870-TW) 今 (31) 日公布辦理競拍結果，每股得標均價 151.19 元，擬將以承銷價 128 元公開申購，公開申購張數 374 張，公開申購期間為 9 月 4 日至 6 日，並於 9 月 8 日公開抽籤，9 月 14 日正式掛牌上櫃。

騰雲本次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股為 2200 張，其中 1496 張採競價拍賣圓滿完成，投標情形相當踴躍，全部順利拍賣成功，合格件共 845 筆，合格投標量 8210 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低得標價為 144 元，最高得標價為 173 元，得標加權平均價格 151.19 元。

騰雲是提供實體場域數位轉型解決方案的業者，在台灣已服務超 100 座百貨商場，滲透率約 15%，但就台灣百貨營業額來看，由騰雲所服務的商場營業額，占台灣百貨營業額高達 70%。

展望後市，騰雲表示，下半年國內將有 6 座商場開幕，如新店裕隆城、新光三越 DiamondTowers 和大巨蛋等，2024 年有 7 座商場開幕，合計 2024 年之後尚有 35 座新商場待開。

騰雲說明，隨著商場滲透率提升和新商場增加，將可不斷挹注騰雲一次性客商金流系統建置收入，以及持續性雲端和服務收入。

除了在國內市場加速滲透，騰雲也積極技術輸出海外市場，解決方案已導入永旺 AEON 中國及東南亞超過 20 座商場，更有三井馬來西亞 OUTLETPARK、誠品馬來西亞等指標案場，未來有望憑藉這些國際指標案場經驗，打入馬來西亞全國近 700 座、日本約 3000 座商業設施。

騰雲強調，除了發展中國和東南亞的業務，未來會將更多的資源投入到日本，加強拓展東北亞市場，預期海外營收動能優於台灣。