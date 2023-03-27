統振去年獲利創新高EPS2.73元 擬配發2.1元股息

統振 (6170-TW) 最新財報出爐，2022 年全年稅後純益 2.38 億元，創新高，年增 46.72%，每股純益達 2.73 元，統振擬配發 2.1 元現金股利，也創下 13 年來股利新高。

統振 2022 年第四季營收 4.88 億元，毛利率 29.32%，季減 0.85 個百分點，年增 7.52 個百分點，單季稅後純益 3203 萬元，季減 43.86%，年減 52.93%，每股純益爲 0.37 元。

統振 2022 年全年營收 24.69 億元，毛利率 24.65%，年增 3.43 個百分點，稅後純益 2.38 億元，創新高，年增 46.72%，每股純益達 2.73 元。

統振在 2022 年在 4 月降低子公司達振的持股比例後，深化穩定現金流之兩大事業體，排除子公司達振業績下，2022 年營收比重分別為金融科技與通訊 59%、流通 31％，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下，效益逐步展開，創造 2022 年度總會員數大幅年增 51%、全年匯款筆數也大增 35%，挹注金融科技營收較 2021 年成長 35%。

展望 2023 年第一季，統振對於營運持樂觀看法。以目前金融科技的 Quick Pay - 外籍移工小額匯兌 APP 會員人數與筆數持續逐月墊高來看，將成為統振營運現金流穩健增加的重要關鍵，及流通與通訊事業體之業績貢獻，有助再次提升統振今年第一季獲利表現。

統振並看好隨著勞動部取消移工專案引進計畫防疫措施，移工回歸常態引進，今年的外籍移工人數預期將持續增加，公司同時，不斷強化與海外金融機構系統化的效率，憑藉著擁有領先其他同業之多國語言及平台管理 KNOW HOW，致力建立更完整、多元、友善的金融科技行動 APP 系統 - Quick Pay 環境，打造一個移工在台灣生活的金融體系，爭取更多的移工用戶使用 Quick Pay APP 跨境匯款系統，帶動統振在台灣外籍移工匯款的市占率持續提升，擴大金融科技與通訊事業營運規模，加上流通與通訊事業體之業績溢注，創造統振未來營運與獲利再上一層樓。