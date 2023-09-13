鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶技(3042-TW)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為94元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對晶技(3042-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.54元上修至5.6元，其中最高估值6.81元，最低估值5.26元，預估目標價為94元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.81
|7.52
|8.21
|最低值
|5.26
|6.14
|7.78
|平均值
|5.75
|6.79
|8
|中位數
|5.6
|6.66
|8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10,812,000
|12,780,000
|13,800,000
|最低值
|10,614,000
|11,371,000
|13,674,000
|平均值
|10,719,500
|12,246,170
|13,737,000
|中位數
|10,715,500
|12,319,500
|13,737,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.06
|10.06
|4.61
|2.17
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,169,688
|15,244,851
|11,048,392
|8,430,970
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3042/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。