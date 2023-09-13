鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至9.73元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.64元上修至9.73元，其中最高估值11.1元，最低估值9.38元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.1
|14.98
|18.45
|最低值
|9.38
|12.5
|15.44
|平均值
|10
|13.48
|16.87
|中位數
|9.73
|13.25
|16.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|62,551,780
|74,351,150
|86,179,860
|最低值
|57,054,120
|67,172,000
|75,741,520
|平均值
|59,976,510
|70,484,820
|81,340,360
|中位數
|60,110,000
|70,641,240
|83,586,870
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.8
|11.15
|11.65
|11.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
|54,450,944
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。