盤後速報 - 華邦電(2344)下週(9月20日)除息1元，預估參考價25.95元

華邦電(2344-TW)下週(9月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(9月13日)收盤價26.95元計算，預估參考價為25.95元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

華邦電(2344-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌1.1%，台灣加權指數下跌1.3%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/20 26.95 1.0 3.71% 0.0
2022/06/16 26.85 1.0 3.72% 0.0
2021/07/13 35.0 0.2 0.57% 0.0
2020/07/02 13.55 0.1 0.74% 0.0
2019/07/11 16.85 1.0 5.93% 0.0

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