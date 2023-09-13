盤後速報 - 華邦電(2344)下週(9月20日)除息1元，預估參考價25.95元

華邦電(2344-TW)下週(9月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(9月13日)收盤價26.95元計算，預估參考價為25.95元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
華邦電(2344-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌1.1%，台灣加權指數下跌1.3%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/20
|26.95
|1.0
|3.71%
|0.0
|2022/06/16
|26.85
|1.0
|3.72%
|0.0
|2021/07/13
|35.0
|0.2
|0.57%
|0.0
|2020/07/02
|13.55
|0.1
|0.74%
|0.0
|2019/07/11
|16.85
|1.0
|5.93%
|0.0
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