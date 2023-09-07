台股力守月線 三大法人全搶進記憶體族群

台股今 (7) 日受台積電摜破半年線影響，終場下挫 119 點，收在 16619 點，跌破十日線、力守月線，觀察三大法人動向，仍持續提款大型股，僅記憶體族群獲三大法人青睞，包括晶豪科 (3006-TW)、旺宏 (2337-TW) 與華邦電 (2344-TW) 都獲加碼。

三大法人今日合計賣超 218.91 億元，其中，外資賣超 178.6 億元，已連 2 賣，自營商同步提款 78.34 億元，為連 6 賣，投信買超 38.02 億元，呈現連 26 買；期貨方面，外資續減空單、空單未平倉口數降至 3110 口。

觀察外資買超對象，除了加碼 ETF 如復華台灣科技優息、富邦越南與復華富時不動產外，特別青睞記憶體族群，包括晶豪科、旺宏與華邦電，全入列外資買超前十名，買超張數各約 2700 至 3200 張，其他如元大金、兆豐金也獲青睞。

外資賣超則提款面板、航空與晶圓代工族群，其中，雙虎成狙擊標的，群創、友達張數皆衝破 3 萬張，高居外資賣超前兩名，長榮航與華航合計張數也有 2.3 萬張，台積電、聯電也分別近 9000 張、1.6 萬張。

投信與自營商也同樣看好記憶體族群，其中，投信加碼旺宏 1500 張，自營商也大買威剛、晶豪科、旺宏、華邦電，張數都在 499 張以上。