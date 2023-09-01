外資回頭大買台玻2.2萬張 出脫緯創逾2.7萬張

台股今 (1) 日 AI 概念股持續下挫，多檔伺服器概念股跌破均線，市場觀望氛圍持續濃厚，小漲 10.43 點，收 16644.94 點，周線連二紅。外資回頭大買台玻 2.2 萬張，終止連 11 賣，並出脫緯創超過 2.7 萬張。
三大法人方面，外資賣超 85.7 億元，投信買超 33.22 億元，自營商賣超 31.94 億元。
外資買超方面，大買台玻 (1802-TW)2.2 萬張，新光金(2888-TW)1.3 萬張，國泰金(2882-TW)1.1 萬張，毅嘉(2402-TW)、康那香(9919-TW)、長榮航(2618-TW) 也獲敲進超過 6000 張，華邦電 (2344-TW)、華新科(2492-TW)、聯電(2303-TW) 超過 5000 張，裕隆 (2201-TW)、華航(2610-TW)、中鋼(2002-TW) 等傳產股同獲青睞。
外資賣超方面，大買緯創 (3231-TW)2.7 萬張，英業達(2356-TW)1.7 萬張，華泰(2329-TW)1.6 萬張，也調節復華台灣科技優息、復華台灣科技優息 2 檔 ETF 各超過 1.3 萬張，出脫廣達(2382-TW)1.1 萬張、華新(1605-TW) 超過 9000 張，康舒 (6282-TW)、技嘉(2376-TW)、矽統(2363-TW) 同遭調節。