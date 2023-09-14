盤後速報 - 泓格(3577)下週(9月21日)除權息2.5元，預估參考價72.73元

泓格(3577-TW)下週(9月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利1元，合計股利2.5元。
以今日(9月14日)收盤價81.50元計算，預估參考價為72.73元，權息值合計為8.77元，股息殖利率1.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
泓格(3577-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業電腦相關產品研發、製造銷售及電腦軟體代理買賣。遠端控制器之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。工控介面卡之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。近5日股價上漲1.12%，櫃買指數下跌0.64%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/21
|81.50
|1.5
|1.84%
|1.0
|2022/09/02
|86.6
|1.5
|1.73%
|1.0
|2021/09/09
|54.5
|0.7
|1.28%
|0.0
|2020/07/29
|32.15
|0.7
|2.18%
|0.0
|2019/09/09
|36.35
|0.7
|1.93%
|1.0
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