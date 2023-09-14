盤後速報 - 泓格(3577)下週(9月21日)除權息2.5元，預估參考價72.73元

泓格(3577-TW)下週(9月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利1元，合計股利2.5元。

以今日(9月14日)收盤價81.50元計算，預估參考價為72.73元，權息值合計為8.77元，股息殖利率1.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

泓格(3577-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業電腦相關產品研發、製造銷售及電腦軟體代理買賣。遠端控制器之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。工控介面卡之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。近5日股價上漲1.12%，櫃買指數下跌0.64%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/21 81.50 1.5 1.84% 1.0
2022/09/02 86.6 1.5 1.73% 1.0
2021/09/09 54.5 0.7 1.28% 0.0
2020/07/29 32.15 0.7 2.18% 0.0
2019/09/09 36.35 0.7 1.93% 1.0

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