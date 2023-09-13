普丁會金正恩 是否談軍事合作 他說了這句話

俄羅斯總統普丁周三（13 日）在遠東東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會見北韓領袖金正恩，為普丁與金正恩四年來首度會晤，被問及雙方是否會討論軍事技術合作時，普丁說：「我們會慢慢討論所有問題。」

據《路透》報導，普丁在俄羅斯東方太空發射場接待金正恩，他與金正恩握手 40 秒，並說：「很高興見到你。」接著普丁向金正恩介紹「這是我們新的發射場」。金正恩則在翻譯人員協助下，謝謝普丁此次邀請和熱誠接待。

據《俄新社》報導，被問及雙方是否會討論軍事技術合作時，普丁表示：「我們會慢慢討論所有問題，有的是時間。」

至於俄羅斯是否會幫助北韓製造衛星的問題，普丁則說：「我們就是出於這個原因才來到東方太空發射場，金正恩對火箭技術有很大興趣，尋求在航天領域取得進展。」

另據《彭博》報導，美國政府表示，平壤擁有莫斯科需要的砲彈和火箭。美國表示，任何軍火供應都不會改變戰爭進程，並告訴平壤它將為任何武器轉移付出代價。

金正恩可能尋求的回報，包括糧食援助、建造核子動力潛艇和部署間諜衛星的科技。任何現金也會給北韓經濟帶來很大助益。數據顯示，如今北韓經濟規模比金正恩十年前掌權時還要小，外匯存底也很少。

首爾高麗大學教授 Nam Sung-wook 表示，北韓也許是唯一能提供莫斯科蘇聯時期常規武器的國家。 他說，一系列軍火可能讓普丁可以繼續打下去，普丁希望美國總統換人當後，美國政府不會向拜登那樣願意提供烏克蘭武器。