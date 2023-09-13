投顧看好營運前景 調升健鼎目標價至300元

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (13) 日股價重新站上 200 元大關，主要因投顧業者看好健鼎 2023 年第三季營運，且預估毛利率回升到 20% 的水準，調升健鼎目標價，由 230 元調高到 300 元，維持「買進」評等。

健鼎 2023 年 8 月營收爲 55.09 億元，創今年新高，月增 6.56%，年減 1.07%；前 8 月營收 383.52 億元，年減 15.26%。健鼎看好記憶體模組、伺服器、汽車等應用，預估第三季營收將季增 10-15%。

健鼎第二季營收 134.43 億元，也是 3 年來新低，毛利率 17.05%，季增 1.75 個百分點，年減 0.63 個百分點；稅後純益 9.69 億元，季減 15.26%，年減 33.95%，每股純益 1.84 元。

健鼎 2023 年上半年營收 276.72 億元，毛利率 16.15%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 21.12 億元，年減 27.45%，每股純益 4.02 元。

健鼎 2023 年上半年資本支出 21 億元，主要受高階 HDI 產能製程瓶頸影響，預估全年資本支出 40 億元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。