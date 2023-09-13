網家比比昂攜手Rakuten Rakuma 拓代購二手服務

網家 (8044-TW) 今 (13) 日宣布，旗下專營日本跨境代標代購的電商「Bibian 比比昂」與日本樂天集團二手交易線上平台「Rakuten Rakuma」即日起展開合作，目標聯手促進日本和台灣間的二手交易服務。

網家說明，Rakuten Rakuma 在亞洲和歐美等地區推進日本電商平台產品代購服務，發現亞洲地區的需求特別高，因此正加強在亞洲市場的發展。

比比昂是台灣主要跨境購物業者之一，致力為消費者提供全球各地電商平台商品的代購服務，商品範圍從日常生活必需品，到近年來涵蓋日本娛樂產業的相關商品，均廣受消費者歡迎，近來難在發售當下入手的稀有商品需求量也顯著增加。

網家認為，比比昂和日本二手商品交易平台 Rakuten Rakuma 開啟合作有著重大的企業戰略意義，可進一步促台日消費者間的二手交易。

據 QYR 調研分析預測，至 2027 年全球二手商品交易平台的交易額將達 2.3 兆美元，各國二手電商迎來循環經濟紅利，而日本二手交易平台的海外用戶人數連年猛增。

Rakuten Rakuma 觀察，今年 2 月的跨境交易量年增幅多達 5 倍，越來越多海外消費者透過代標代購業者，購買娛樂愛好類的明星周邊、動漫商品以及精品品牌的包包等具有獨特性與稀缺性的商品，預期與比比昂合作後，可進一步促進全球二手商品的流通。