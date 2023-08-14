網家連虧2季 上半年累虧逾2億元 惟虧損收斂

網家 (8044-TW) 今 (14) 日公布第二季財報，單季稅後純損 8616 萬元，每股虧損 0.69 元，累計上半年虧損 2.07 億元，每股虧損 1.65 元，連虧 2 季，惟虧損已較第一季收斂。

網家第二季合併營收 90.22 億元，年減 19.3%，毛利率則上揚至 12.9%，年增 1.23 個百分點，營業利益率 - 1.57%。

而網家上半年合併營收 191.77 億元，年減 16.2%，毛利率 12.32%，年增 0.36 個百分點，營益率 - 1.35%。

網家指出，上半年 3C 家電等消費性電子產品的買氣相對保守，造成營收衰退，不過據產業預測，3C 家電的消費需求下半年有望逐步回升，隨著各大品牌新機、新品陸續上市，可望激勵傳統銷售旺季買氣增溫。

網家進一步說明，旗下專營日本跨境代標代購電商比比昂穩定挹注獲利，看準赴日觀光旅遊潮將助攻跨境銷售，上半年接連與樂桃航空、華航 (2610-TW) 展開策略合作，聯手促進台日旅遊觀光商機。

另一方面，網家金融科技事業的布局效益漸現，目前旗下業務主要包括廿一世紀數位科技、拍付國際、喬睿科技，除台灣外，也打入日本、東南亞等海外市場，其中，喬睿科技上半年更成為 Apple Tap to Pay(iPhone 卡緊收) 亞太區 Tier 1 合作夥伴。

網家金融科技事業上半年度營收 7.69 億元，年增達 24%，營運動能穩健向上，下半年將持續推創新型服務，並推進海外市場發展。

網家認為，下半年 3C 家電的消費需求有望逐步回升，觀察 PChome 24h 購物 7 月營運，包括數位相機、藍牙耳機、上網卡和行動電源等數位品類年成長表現突出，父親節檔期也挹注電鬍刀銷售走揚，而酷暑高溫和節能補助加持下，冷氣空調、冰箱等小家電的銷售也很熱絡，期待營運將逐季回升。